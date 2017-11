Rugby: Noua Zeelanda, prima nationala care depaseseste bariera de 2000 de eseuri

Jucatorii "all-blacks" s-au impus clar, cu scorul de 38-18, marcand cinci eseuri, patru in prima repriza, cand au condus cu 31-5.Ryan Crotty a fost jucatorul care a marcat eseul cu numarul 2.000, in timp ce Sam Cane l-a reusit pe cel cu numarul 2.001, iar Waisake Naholo pe urmatorul. Primele doua eseuri le-au apartinut lui Dane Coles si Naholo.Noua Zeelanda a jucat primul meci international de rugby in 1903, cu Australia.