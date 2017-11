Liga Campionilor: CSM Bucuresti, victorie pe terenul echipei Krim Ljubljana (33-30)

Pentru CSM Bucuresti au marcat Neagu 9 goluri, Gullden 6, Kurtovici 5, Curea 4, Frafjord 4, Manea 2, Udristoiu 1, Jorgensen 1, Bazaliu 1, iar de la Krim s-a remarcat Benko 7 reusite.Tot in etapa a V-a, Nykobing FH a dispus, vineri, in deplasare, de Vistal Gdynia, cu 36-28 (15-10) si a obtinut si ea calificarea in faza grupelor principale, in care CSM si Krim au ajuns inca din etapa trecuta.Rezultatele anterioare ale CSM Bucuresti in grupa A sunt: 30-18 cu Krim, 34-23 cu Vistal, 22-25 si 39-26 cu Nykobing.Dupa cinci etape derulate in grupa A, CSM Bucuresti se afla pe locul 1 (8 puncte), urmata in clasament de Krim (6), NFH (6) si Vistal (0 puncte), cea din urma fiind eliminata din cursa pentru faza urmatoare.In ultima runda, programata in 19 noiembrie, se vor juca partidele NFH - Krim si CSM Bucuresti - Vistal Gdynia, rezultatele urmand a stabili clasarea finala in grupa A.CSM Bucuresti, Krim si NFH sunt deja calificate in grupele principale, unde vor intalni primele trei clasate in grupa preliminara B.Obiectivul campioanei Romaniei in actuala stagiune este calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor.