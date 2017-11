Romania, gazda Campionatului Mondial de handbal feminin tineret din 2020, la Bucuresti si Brasov

Prezentarea candidaturii Romaniei a fost facuta in sedinta Congresului din Antalya de presedintele FR Handbal, Alexandru Dedu, care este insotit la reuniune si de vicepresedintii Steluta Luca si Daniel Georgescu.Acordarea organizarii CM2020 catre Romania a fost amanata cateva minute, dupa ce presedintele IHF, Hassan Moustafa, l-a intrebat pe Alexandru Dedu, dupa prezentare, care sunt costurile zilnice de participare per fiecare membru de delegatie. "Trebuie ca reprezentantii Congresului sa stie aceste lucruri, pentru ca Mondialele nu sunt doar pentru tari bogate. E nevoie de sprijin si suport pentru toate natiunile, inclusiv din partea organizatorilor", a spus Moustafa.Seful FRH nu a stiut raspunsul din memorie, precizand ca a trimis informatiile prin dosarul de candidatura si a cerut cateva minute pentru a-l consulta, astfel ca s-a acordat o amanare, interval in care s-a votat pentru CM masculin U19 din 2021 (a fost acordata organizarea Greciei)."Taxa de participare este de 125 de franci elvetieni pe zi", a spus Dedu la reluare, iar Moustaffa a replicat: "De ce in Grecia este taxa de 120 de franci pe zi, iar in Romania de 125? Hai sa facem la fel si sa incheiem".Delegatii au votat apoi, iar candidatura Romaniei a fost aprobata.Romania a fost singura natiune care si-a depus candidatura pentru organizarea CM feminin de tineret din 2020.Competitia va fi organizata la Bucuresti si Brasov. In Romania nu a mai fost organizat un Campionat Mondial din 1963.Tot sambata, la Congresul Ordinar al IHF, fosta componenta a nationalei Romaniei Narcisa Lecusanu a fost aleasa in functia de membru al Comitetului Executiv al forului international cu 110 voturi, cele mai multe din cele exprimate pentru trei candidati pe doua locuri.