Narcisa Lecusanu, aleasa in functia de membru al Comitetului Executiv al IHF

Pentru cele doua locuri disponisibile de membru al Comitetului Executiv al Federatiei Internationale de Handbal (IHF) au fost trei candidati: Bogdan Wenta (Polonia), Frantisek Taborsky (Cehia) si Narcisa Lecusanu (Romania). Candidatura rusului Serghei Siskarev a fost respinsa, el neindeplinind toate criteriile cerute, iar Siskarev a protestat public in timpul sedintei fata de decizie. Singurul care a mai facut parte din Comitetul Executiv este cehul Taborsky, in timp ce ceilalti doi au candidat pentru prima data la un loc in Comitetul Executiv.Cele doua locuri in Comitetul Executiv au fost obtinute, in urma alegerilor, de Narcisa Lecusanu, care a obtinut cele mai multe voturi, 110 din 146, si de Frantisek Taborsky (87). Bogdan Wenta a obtinut doar 43 de voturi."Multumesc pentru increderea acordata si pentru support. Voi face tot ce pot pentru a-mi aduce cunostintele in slujba handbalului. Multumesc mult", a spus Narcisa Lecusanu dupa alegere.Cea de-a 36-a editie a Congresului Ordinar al IHF are loc in Antalya, sambata si duminica. In cadrul acestuia sunt programate mai multe alegeri: pentru presedinte, primul vicepresedinte al forului, doua locuri de membru in Comitetul Executiv, trezorier sau membri in diverse comisii.La un nou mandat de presedinte a fost un singur candidat, actualul conducator Hassan Moustafa, care a fost reales cu 107 voturi din totalul de 117 exprimate.Ultimul congres a avut loc in 2015, la Sochi, dar atunci nu au avut loc alegeri, acestea fiind programate o data la patru ani.Romania a mai avut de-a lungul timpului un singur reprezentant in Comitetul Executiv al IHF, pe Ioan Kunst Ghermanescu, pana in 1997, cand a decedat. El a fost si membru in mai multe comisii ale IHF, precum si presedinte al celei de metodica.Narcisa Lecusanu (41 de ani) a facut parte din echipa nationala de handbal a Romaniei care a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial din 2005, iar la nivel de club a cucerit Cupa EHF (2007) si a jucat o finala de Liga Campionilor (2010) cu echipa Oltchim Ramnicu Valcea. De-a lungul carierei a mai evoluat la echipe din Macedonia, Germania si Danemarca.Dupa incheierea carierei de jucatoare a fost numita director tehnic al nationalei Romaniei, in 2011, iar apoi a intrat in structurile EHF (membru in Comitetul Executiv si presedinte Comisia Feminina) si ale IHF (membru Comisia de Metodica, presedinte Comisia Feminina), ocupand in paralel si functia de vicepresedinte al FR Handbal, la care a renuntat cand a fost numita secretar de stat in MTS.Activitatea de aproape un an la MTS a incheiat-o in ianuarie 2017.La Congresul Executiv din Antalya, Romania mai candideaza pentru organizarea Campionatului Mondial feminin de tineret, din 2020, cele doua orase desemnate de FR Handbal drept gazde fiind Bucuresti si Brasov.