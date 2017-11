Liga Campionilor, handbal (f): Cristina Neagu, locul trei in clasamentul marcatoarelor dupa patru etape disputate

Cristina Neagu are 28 de goluri marcate in patru partide si ocupa locul 3 in clasamentul golgeterilor. Prima pozitie este detinuta de Iveta Luzumova (Thuringer HC), cu 37 de goluri, iar pe locul 2 se afla Kim Naidzinavicius (SG BBM Bietigheim), cu 33.CSM Bucuresti ocupa primul loc in Grupa A, cu un bilant de trei victorii si o infrangere, avand asigurata calificarea matematica in grupele principale (6 puncte), la fel ca formatia Krim Ljubljana (locul 2, 6 puncte).Si Gyor ETO (6 puncte) a obtinut calificarea, luni seara, dupa victoria cu 25-23 in fata formatiei ruse Rostov-Don, in Grupa B, din care obtinuse anterior "promovarea" FC Midtjylland (locul 2, 6 puncte). Pentru ultimul loc calificant din grupa B se bat Rostov si Brest Bretagne.Primele trei clasate in Grupa A se vor califica in grupele principale, unde vor intalni primele trei clasate in Grupa B.In etapa a V-a, CSM Bucuresti va juca in deplasare, sambata, cu Krim Ljubljana, iar in ultima runda, campioana Romaniei va primi vizita echipei poloneze Vistal Gdynia, in 19 noiembrie.Obiectivul campioanei Romaniei in actuala stagiune este calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor.