Liga Campionilor, handbal (f): CSM Bucuresti - Nykobing 39-26/ Campioana Romaniei s-a calificat in grupele principale

Marcatoarele CSM Bucuresti au fost Curea 7 goluri, Neagu 7, Hagman 6, Gullden 5, Frafjord 3, Jorgensen 3, Manea 3, Kurtovici 3, Udristoiu 1, Bazaliu 1, iar pentru NFH s-au remarcat J. Westberg 8 reusite.Tot sambata s-a jucat si cealalta partida din grupa A, intre Krim Ljbljana si Vistal Gdynia, scor 29-22 (16-11).Anterior, in primele trei runde, CSM a obtinut urmatoarele rezultate: 30-18 cu Krim, 34-23 cu Vistal si 22-25 cu Nykobing.Dupa patru etape, clasamentul grupei A este urmatorul: 1. CSM Bucuresti 6 puncte, 2. Krim 6, 3. NFH 4 si 4. Vistal 0 puncte.Programul grupei A in continuare: Vistal - NFH (11 noiembrie), Krim - CSM (11 noiembrie), NFH - Krim (19 noiembrie) si CSM Bucuresti - Vistal Gdynia (19 noiembrie).Primele doua clasate in fiecare din cele patru grupe se vor califica in faza grupelor principale.Obiectivul campioanei Romaniei in actuala stagiune este calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor.