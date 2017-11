CM Handbal (f): Lotul largit al Romaniei pentru turneul final din Germania​

Denisa Dedu (Siofok), Iulia Dumanska (SCM Craiova), Elena Voicu (Dunarea Braila), Paula Visan (HC Zalau);Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Andreea Chiricuta (Corona Brasov), Elena Florica (HCM Rm. Valcea), Ana Maria Popa (HCM Roman);Bianca Bazaliu (CSM Bucuresti), Cristina Florianu (SCM Craiova), Cristina Neagu (CSM Bucuresti), Gabriella Szucs (Dunarea Braila), Sorina Tirca (Corona Brasov), Bianca Tiron (Corona Brasov);Eliza Buceschi (Corona Brasov), Cristina Laslo (Buducnost), Dana Pricopi (SCM Craiova), Madalina Zamfirescu (Debrecen);Ana Maria Dragut (HC Zalau), Melinda Geiger (Brest), Alina Ilie (Unirea Slobozia), Laura Popa (Corona Brasov);Ana Maria Berbece (Universitatea Cluj), Aneta Udristioiu (CSM Bucuresti);Raluca Bacaoanu (HCM Rm.Valcea ), Crina Pintea (Issy Paris), Cynthia Tomescu (Corona), Timeea Tatar (Corona Brasov).Ultimul test pentru tricolorele antrenate de Ambros Martin, inaintea participarii la Campionatul Mondial din Germania, va avea loc la finalul acestei luni, la Craiova. Intre 24 si 26 noiembrie, Romania se va confrunta cu Brazilia, Polonia si Macedonia.Biletele au fost deja puse in vanzare, prin Eventim si partenerii sai, iar programul meciurilor este urmatorul: Macedonia - Brazilia (ora 17.00), Romania - Polonia (19.00) in 24 noiembrie, Brazilia - Polonia (14.00), Romania - Macedonia (16.00) in 25 noiembrie si Macedonia - Polonia (14.00) si Romania - Brazilia (16.00) in 26 noiembrie.Nationala Romaniei s-a calificat, in iunie, dupa o dubla cu Austria, pentru a 23-a oara consecutiv la Campionatul Mondial, care va avea loc intre 1 si 17 decembrie in Germania. Romania este singura echipa din lume care a bifat toate editiile.Romania va intalni, in ordine, intre 2 si 8 decembrie, in grupa A la Campionatul Mondial din Germania, echipele Paraguay, Slovenia, Spania, Angola si Franta.Programul partidelor in grupa A, la Trier, este urmatorul: Franta - Slovenia, Romania - Paraguay, Spania - Angola (in 2 decembrie); Slovenia - Romania, Angola - Franta, Paraguay - Spania (3 decembrie); Franta - Paraguay, Romania - Spania, Slovenia - Angola (5 decembrie), Romania - Angola, Spania - Franta, Paraguay - Slovenia (7 decembrie) si Angola - Paraguay, Spania - Slovenia, Franta - Romania (8 decembrie).In celelalte trei grupe vor juca echipele Norvegia, Polonia, Argentina, Ungaria, Cehia, Suedia (grupa B, la Bietigheim), Danemarca, Tunisia, Japonia, Muntenegru, Brazilia, Rusia (C, Oldenburg), Germania, Olanda, Camerun, China, Coreea de Sud, Serbia (D, Leipzig).Dupa disputarea meciurilor din grupe, primele patru se vor califica in optimile de finala, faza din care se va juca eliminatoriu pana la medalii.La editia din 2015 a CM, Romania a obtinut medalia de bronz, avand in palmares si argint mondial in 2005.Campioana mondiala en-titre este Norvegia, care a mai cucerit medalia de aur in 1999 si 2011.