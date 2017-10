Liga Campionilor, handbal (f): Nykobing - CSM Bucuresti 25-22/ Primul esec din grupa pentru campioana Romaniei

Meci dificil pentru CSM Bucuresti in deplasarea din Danemarca, unde a condus pentru prima data abia in minutul 26 (11-10), pe fondul unui joc slab in ambele faze. In prezenta a peste 3.000 de spectatori, danezele au tinut un ritm de joc rapid si cu actiuni precise, in timp ce campioana Romaniei a fost de nerecunoscut si s-a inclinat in fata unei echipe debutante in Liga Campionilor.Pentru CSM Bucuresti au marcat Gullden 6 goluri, Frafjord 4, Kurtovici 3, Curea 2, Neagu 2, Hagman 2, Jorgensen 1, Manea 1, Mehmedovici 1, iar de la gazde s-au remarcat J. Westberg 6 si K. Kristiansen 6 reusite.A doua partida a etapei, intre Vistal Gdynia si Krim Ljubljana, va avea loc in 25 octombrie.Pana atunci, in clasament conduce CSM Bucuresti (4 puncte), urmata de NFH Nykobing (4), Krim (2) si Vistal (0), ultimele doua cu un meci mai putin.Anterior, CSM Bucuresti a invins Krim Ljubljana, cu 30-18, si pe Vistal Gdynia, cu 34-23.Programul grupei A in continuare este urmatorul: Krim - Vistal (4 noiembrie), CSM - NFH (4 noiembrie), Vistal - NFH (11 noiembrie), Krim - CSM (11 noiembrie), NFH - Krim (19 noiembrie) si CSM Bucuresti - Vistal Gdynia (19 noiembrie).Primele doua clasate in fiecare din cele patru grupe se vor califica in faza grupelor principale.Obiectivul campioanei Romaniei in actuala stagiune este calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor.