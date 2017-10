Cristina Neagu, aleasa jucatoarea etapei a II-a din Liga Campionilor la handbal feminin

Cristina Neagu a primit 523 de voturi, din cele 861 exprimate de fani pe site-ul EHF, celelalte mergand catre Laura van der Heijden (FTC Budapesta, 296 voturi) si portarul Katrine Lunge (Vipers Kristiansand, 42).Neagu a avut o evolutie excelenta in etapa a II-a, cu 12 goluri din 13 aruncari, in partida cu Vistal Gdynia, scor 34-23.In prima etapa, ea a inscris opt goluri cu Krim Ljubljana (30-18) si are 20 in total pentru locul 2 in topul marcatoarelor, dupa Iveta Luzumova (HC Thuringer, 21).CSM Bucuresti este liderul grupei A, cu 4 puncte, si va disputa urmatoarea partida duminica, in deplasare, cu danezele de la Nykobing.