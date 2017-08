Meciurile cu Rostov Don si Barcelona o vor costa 90.000 de euro pe CSM Bucuresti

"Speram ca sala sa fie plina ca la meciurile de Champions League. Tot bugetul alocat acestui eveniment este produs de rezultatele echipei feminine in Champions League si se ridica undeva la 90.000 de euro, speram sa nu il depasim. Biletele s-au pus in vanzare prin reteaua Eventim. Avem bilete de 30, 50 si 120 de lei. Cei care si-au cumparat abonamente pentru Champions League vor beneficia de acest eveniment in cadrul abonamentului. Cred ca nu s-a mai facut un astfel de eveniment in Romania, la nivel de echipe de club",Oficialul CSM Bucuresti a precizat ca Rostov Don va pleca dupa acest eveniment impreuna cu echipa feminina la Trofeul Vardar : "Adversari precum Barcelona si Rostov ne pot da calitatea de a crede ca drumul nostru este acela pe care orice echipa de top vrea sa mearga. Iubitorii de handbal vor vedea un spectacol, Barcelona va veni cu echipa de baza, nu isi ascund vedetele. De asemenea si Rostov va petrece cateva zile la noi si vor pleca, impreuna cu echipa feminina la un turneu la Vardar"., considera ca Rostov Don are o echipa redutabila in acest sezon. "Asteptam cu nerabdare acest eveniment, sunt echipe bune si toata lumea va avea posibilitatea sa le vada. E bine ca vom juca in aceeasi zi. Rostov are echipa buna in acest sezon si vom face tot ce putem pentru a castiga aceasta partida", a spus antrenoarea daneza.s-a aratat multumita de perfectarea acestui meci amical cu una dintre cele mai bune echipe europene: "E bine ca vom juca cu Rostov Don, este una dintre cele mai bune echipe din Europa. Cred ca e bine sa vezi cum joaca si alte echipe, mai ales cand e vorba de cele mai bune din Europa. Cred ca va fi un meci bun si o lupta"., considera ca amicalul cu FC Barcelona este benefic formatiei sale in perspectiva noului sezon. "E un eveniment important pentru noi, e foarte important pentru noi cum vom incepe, pentru ca sunt opt jucatori noi in echipa. Este important pentru startul viitoarei competitii. E un start bun pentru noi, Barcelona poate fi o motivatie pentru noi", a declarat spaniolul.a spus ca partida cu FC Barcelona va fi una speciala pentru el avand in vedere ca este echipa de la care s-a transferat la CSM Bucuresti: "Este un eveniment important pentru noi toti, pentru suporteri, va fi o zi buna pentru handbal, cu 4 echipe foarte bune care vor juca aici. Cred ca va fi un test bun pentru noi cat si pentru echipa feminina. Nu e ciudat pentru mine sa joc impotriva Barcelonei, va fi special pentru mine pentru ca am multi prieteni acolo. Va fi de asemenea special sa joc impotriva unei echipe de top din Europa, cred ca va fi un test bun pentru noi".In cadrul Handball Fest 2017, echipa feminina de handbal a CSM Bucuresti va intalni Rostov Don, cu incepere de la ora 18.00, urmand ca echipa masculina sa joace impotriva formatiei FC Barcelona, de la ora 20.30.FC Barcelona Handbal este una dintre cele mai puternice echipe de handbal din Europa, castigand 9 titluri de Liga Campionilor. Antrenorul echipei de handbal FC Barcelona este Xavier Pascual - actualul antrenor al echipei nationale a Romaniei.Echipa de handbal feminin Rostov-Don a castigat in 2017 Super Liga Rusiei si Cupa EHF. In lotul echipei se afla mai multe jucatoare care au evoluat la echipe din Romania, printre care si fostele jucatoare ale CSM Bucuresti, Ana Paula Rodrigues si Mayssa Pessoa.