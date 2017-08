Baschet masculin: Steaua, CSM Oradea si CSU Sibiu si-au aflat adversarele din FIBA Europe Cup

Vicecampioana Steaua va intra direct in turul al doilea al FIBA Europe Cup, unde va infrunta castigatoarea dintre Boras Basket (Suedia) si Egis Kormend (Ungaria).Suedezii au terminat pe 5 sezonul regulat in 2016/2017 si au pierdut in sferturi in timp ce ungurii au obtinut locul al patrulea.Steaua CSM EximBank va juca primul meci in deplasare, pe 4 octombrie, si meciul decisiv in Sala Polivalenta, pe 11 octombrie.CSM CSU Oradea va infrunta formatia bulgara Balkan Botevgrad in primul tur preliminar al FIBA Europe Cup. Prima mansa se va juca pe 20 septembrie, iar returul o saptamana mai tarziu.Daca se va califica, in turul al doilea preliminar, CSM CSU Oradea se va duela cu Falco Szombathely (vicecampioana Ungariei).BC CSU Sibiu va juca in primul tur al competitiei cu formatia ceha BK Pardubice, iar daca va trece de aceasta va intalni Proximus Spirou Basket (Belgia).