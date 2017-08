Trofeul Vardar: CSM Bucuresti, in grupa cu Odense si Rostov-Don

La o saptamana distanta de amicalul de lux cu Rostov, din Sala Polivalenta, programat pe 17 august, CSM Bucuresti va participa la cea de-a doua editie a turneului amical "Trofeul Vardar". Campioana Romaniei la handbal feminin va juca in gupa B a competitiei, alaturi de formatiile Odense si Rostov-Don.Trofeul Vardar la handbal feminin este programat intre 23-26 august in Macedonia.Buducnost Podgorica (Muntenegru), HK Vardar (Macedonia) si Kuban Krasnodar (Rusia)Odense (Danemarca), CSM Bucuresti si Rostov-Don (Rusia).CSM Bucuresti - Rostov (ora 16.00)Vardar - Kuban (18.15)Odense - CSM (16.00)Buducnost-Vardar (18.00)Rostov- Odense (16.00)Kuban-Buducnost (18.00)Prima clasata in fiecare grupa va juca direct in finala, iar urmatorele clasate se vor duela pentru locurile 3-4 si 5-6, toate partidele fiind programate in 26 august, incepand cu ora 15.00.Organizatorii vor acorda si titlurile de cel mai bun portar, golgheterul turneului si MVP.Prima editie a turneului macedonean a fost castigata, in 2016, de HK Vardar, care a disputat sezonul trecut finala Ligii Campionilor, pierduta in fata celor de la Gyor.CSM Bucuresti a castigat Liga Campionilor in 2016, la prima participare din istorie in Final Four, iar in acest an a obtinut medalia de bronz.Pentru stagiunea 2017-2018, obiectivul principal al campioanei Romaniei este castigarea Ligii Campionilor, noteaza News.ro.