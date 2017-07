FOTE: Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a castigat medalia de argint

Romania a fost invinsa, in finala, cu scorul de 30-23, de reprezentativa Ungariei.Aceasta este prima medalie cucerita de Romania la jocurile de echipa in istoria Festivalului Olimpic al Tineretului European.Bilantul delegatiei Romaniei este pana acum de opt medalii, cinci de argint si trei de bronz. Argintul a fost cucerit de gimnasta Denisa Maria Golgota (sarituri), judoka Ramona Micula (categoria 52 kg), tenismanul Nicholas David Ionel (a fost invins in finala de Lorenzo Rottoli, scor 6-2, 6-7, 6-7 ), atletul Cristian Gabriel Voicu (800 m) si de echipa de handbal feminin (invinsa in finala de Ungaria, scor 23-30), iar medaliile de bronz au fost obtinute de atleta Andreea Raissa Hojda (800 m), inotatoarea Ana Iulia Dascal (100 m liber) si judoka George Eduard Serban (cat. 90 kg).