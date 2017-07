Fostul antrenor de handbal Nicolae Nedef (sapte titluri mondiale in palmares) a incetat din viata la varsta de 88 de ani

"S-a intamplat de curand, am fost la el la spital. Avea probleme serioase de sanatate, probleme renale, de respiratie si uite ca s-a dus. In septembrie implinea 89 de ani. Cu totii il regretam, i-am anuntat deja pe toti, pe fostii campioni mondiali, iar marti ne vom lua ramas bun de la el la capela Cimitirului Sfanta Vineri. Din pacate, cu totii ne ducem, dar cel mai trist e ca din urma nu vine nimic", a declarat, pentru News.ro, fostul handbalist si presedinte al federatiei romane, Cristian Gatu.Inmormantarea va avea loc, miercuri, de la ora 13.00, la Cimitirul Sfanta Vineri.Nascut la 26 septembrie 1928, Nedef a evoluat ca jucator la CCA. Din 1956, el a devenit antrenor al loturilor nationale, masculin si feminin. La feminin, a antrenat pana in 1965, perioada in care a castigat trei titluri mondiale, primele doua la handbal in 11 si al treilea la handbal in 7.Si-a continuat activitatea la lotul masculin, pana in 1989, cucerind alte patru titluri mondiale, o medalie de argint la CM din 1959 si o medalie de bronz la CM din 1967. La JO, echipa Romaniei condusa de Nedef a obtinut patru medalii olimpice, argint la Montreal, in 1976 si bronz la Munchen, in 1972, Moscova, in 1980 si Los Angeles, in 1984. Dupa 1989, Nedef a antrenat echipe de club din Franta si Germania.In cariera sa, Nicolae Nedef a mai activat in cadrul Federatiei Romane de Handbal si in cadrul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman si a fost observator al IHF, forul international de specialitate.