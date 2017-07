​Handbal (f): Formatia ungara FTC Budapesta, amendata cu 7.000 de euro pentru incidentele de la meciul cu CSM Bucuresti

La minutul 44'56'' al partidei, diverse obiecte au fost aruncate pe terenul de joc (de ex. pahare de plastic cu bere, monede), in apropiere de portarul echipei adverse. (Acest lucru) a provocat o intrerupere a meciului timp de mai multe minute, aminteste sursa citata.Potrivit Federatiei Europene, cei din comisia de arbitraj au subliniat ca, in calitate de gazda, clubul ungar avea intreaga responsabilitate in ceea ce priveste asigurarea in permanenta a sigurantei si securitatii si trebuie sa fie tras la raspundere pentru comportamentul spectatorilor lor.Astfel, o amenda in valoare de 7.000 de euro a fost impusa clubului maghiar, o parte din aceasta (2.000 de euro) fiind amanata pentru o perioada de proba de doi ani.Decizia poate fi atacata la Curtea de apel a Federatiei Europene de Handbal in termen de 7 zile.