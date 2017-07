Handbal: Suedeza Sabina Jacobsen, noua jucatoare a echipei CSM Bucuresti

Jacobsen are 28 de ani si joaca pe postul de inter stanga. Si-a inceput cariera la Lugi HF (Suedia), dupa care a evoluat in Danemarca, la Randers HK (2012-2014) si FC Midtjylland (2014-2017). In ultimele doua sezoane petrecute la FC Midtjylland a fost pregatita chiar de Helle Thomsen, actuala antrenoare a echipei CSM Bucuresti.La nivelul echipei nationale, Jacobsen a jucat pentru Suedia in 98 de partide (130 goluri), avand in palmares medalia de bronz la CE 2010 si pe cea de bronz la CE 2014."Sunt foarte fericita si recunoscatoare pentru oportunitatea primita de a juca pentru CSM Bucuresti, una dintre cele mai bune echipe din lume. A fost visul meu, inca de cand am inceput handbalul sa joc la cel mai inalt nivel, sa fac parte dintr-o echipa cu sanse mari de a castiga Liga Campionilor. Sper ca transferul meu la CSM Bucuresti va continua sa ma motiveze sa ma dezvolt, sa dau totul pentru a ajunge la cel mai inalt nivel, alaturi de colegele mele. Nu-mi place sa pierd, sunt aici pentru a castiga", a declarat Sabina Jacobsen dupa semnarea contractului.La randul sau, seful sectiei de handbal de la CSM Bucuresti, Bogdan Vasiliu, a precizat: "Sabina este o jucatoare extrem de valoroasa care va contribui din plin la forta apararii echipei noastre. Lotul nostru este acum complet, iar pregatirile pentru noul sezon vor incepe in curand. Avem o echipa extrem de puternica si asteptam cu nerabdare sa o vedem la treaba".In sezonul precendent, CSM a castigat titlul national, iar in Liga Campionilor a obtinut medalia de bronz.