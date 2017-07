Stephen Curry va semna un contract de 201 milioane de dolari pe cinci ani cu Golden State, un record pentru NBA

Bob Myers, oficial al Golden State, a declarat ca acordul cu Curry va fi oficializat saptamana viitoare.Stephen Curry are in prezent un contract de 12 milioane de dolari pe an.Curry, in varsta de 29 de ani, este un component de baza al echipei Golden State, cu care a castigat titlul in NBA in 2015 si 2017, iar in 2015 si 2016 a fost ales cel mai bun jucator din NBA.Baschetbalistul echipei Golden State Warriors il va depasi in clasamentul celor mai bine platiti jucatori din istoria NBA pe starul formatiei Cleveland Cavaliers, LeBron James, care are un salariu anual de 30,9 milioane de dolari si in sezonul viitor va primi 33,3 milioane de dolari.