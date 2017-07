Liga Campionilor, handbal (m): Dinamo Bucuresti si-a aflat adversarele din faza grupelor

Campioana Romaniei a evitat echipe puternice precum Montpellier (Franta) si Motor Zaporoje (Ucraina), Dinamo urmand sa debuteze in competitie in perioada 13-17 septembrie.Inse afla FC Barcelona Lassa (Spania), Vardar Skopje (Macedonia), Rhein-Neckar Loewen (Germania), HC PPD Zagreb (Croatia), Orlen Wisla Plock (Polonia), MOL-Pick Szeged (Ungaria), IFK Kristianstad (Suedia), HBC Nantes (Franta).cuprinde echipele Telekom Veszprem HC (Ungaria), KS Vive Tauron Kielce (Polonia), Paris Saint-Germain Handball (Franta), Aalborg Handball (Danemarca), HC Meskov Brest (Franta), Celje Pivovarna Lasko (Slovenia), SG Flensburg-Handewitt (Germania), THW Kiel (Germania).Inau fost repartizate Metalurg Skopje (Macedonia), Motor Zaporoje (Ucraina), Montpellier Handball (Franta), Besiktas Mogaz Istanbul (Turcia), Cekovskie Medvedi (Rusia) si castigatoarea grupei de calificare la care participa Sporting Lisabona (Portugalia), Cocks (Finlanda), Tatran Presov (Slovacia) si Alpla HC Hard (Austria).Vardar este campioana en titre, aflandu-se in Grupa A, alaturi de multipla campioana FC Barcelona Lassa, Rhein-Neckar Loewen, HC PPD Zagreb, Orlen Wisla Plock, MOL-Pick Szeged, IFK Kristianstad si HBC Nantes.Ultima etapa va avea loc la inceputul lunii martie 2018.