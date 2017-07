Liga Campionilor, handbal (f): CSM Bucuresti, in grupa cu Nykobing, Krim si Gdynia

Partidele din prima faza grupelor se vor juca in intervalul 8-10 octombrie - 17-19 noiembrie. CSM va debuta acasa cu Krim si va incheia grupa tot acasa cu Gdynia.In sezonul trecut, CSM a invins-o pe Krim in ambele meciuri, cu 24-21 in deplasare si 28-26 la Bucuresti. Cu celelalte doua adversare vor fi confruntari in premiera.Gyori Audi ETO KC, campioana en-titre, Rostov pe Don, detinatoarea Cupei EHF, FC Midtjylland si echipa franceza Brest Bretagne Handball, la care joaca si romanca Melinda Geiger.RK Vardar Skopje, Larvik, FTC Rail Cargo Hungaria Budapesta si castigatoarea turneului preliminar numarul doi (la care participa echipa germana Thuringer HC, formatia suedeza H 65 Hoors HK, echipa austriaca Hypo Niederoesterreich si gruparea spaniola Mecalia Atletico Guardes);Buducnost Podgorica, Metz HB, CG BBM Bietigheim, castigatoarea turneului preliminar unu (formatia norvegiana Vipers Kristiansand, echipa croata RK Podravka Vegeta Koprivnica, gruparea Kastamonu Belediyesi GSK/Turcia si formatia belarusa HC Gomel).