​CM Handbal feminin: Romania si-a aflat adversarele din faza grupelor

: Franta,, Paraguay, Angola, Slovenia si SpaniaNorvegia, Polonia, Argentina, Ungaria, Cehia, SuediaDanemarca, Tunisia, Japonia, Muntenegru, Brazilia, RusiaGermania, Olanda, Camerun, China, Coreea de Sud, Serbia.Romania a facut parte din urna a doua valorica.Campionatul Mondial este programat intre 1 si 17 decembrie, in Germania, meciurile fiind repartizate la Trier (grupa A), Bietigheim (B), Oldenburg (C) si Leipzig (D).Dupa disputarea meciurilor din grupe (4 grupe a cate 6 echipe), primele patru se vor califica in optimile de finala, faza din care se va juca eliminatoriu pana la medalii.La editia din 2015 a CM, Romania a obtinut medalia de bronz, avand in palmares si argint mondial in 2005.Nationala Romaniei este singura din lume care a participat la toate cele 22 de editii ale Campionatului Mondial de handbal feminin, iar la turneul final din 2017 s-a calificat dupa dubla victorie cu Austria, in baraj (34-39 si 33-24).Campioana mondiala en-titre este Norvegia, care a mai cucerit medalia de aur in 1999 si 2011.