Baschet feminin: Spania a cucerit titlul de campioana europeana

Cele mai bune marcatoare ale invingatoarelor au fost Sancho Lyttle si Alba Torrens, autoarele a 19, respectiv 18 puncte, in timp ce de la invinse s-a remarcat Celine Dumerc (15 puncte) si Diandra Tchatchouang (10 puncte).Reprezentativa Spaniei, vicecampioana olimpica de la Rio, si-au trecut cu aceasta ocazie in palmares al treilea titlu continental (1993, 2013, 2017), succedand in palmares nationalei Serbiei, campioana continentala din 2015.Meciul dintre Spania si Franta a fost o reeditare a finalei editiei din 2013 a Campionatului European feminin, care s-a incheiat tot cu victoria baschetbalistelor spaniole.De altfel, jucatoarele din Hexagon au pierdut duminica a treia lor finala consecutiva la Eurobasket, dupa cele din 2013 si 2015.