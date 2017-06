Handbal feminin: CSM Bucuresti, confirmata de EHF direct in grupele Ligii Campionilor

In grupele Ligii Campionilor, sezonul 2017-2018, au fost acceptate direct 14 echipe, intre care si CSM Bucuresti, castigatoare a trofeului in 2016 si medaliata cu bronz la Turneul Final Four de la Budapesta in acest an.De asemenea, opt echipe vor disputa cele doua turnee preliminare, intre 6-8 octombrie, castigatoarele urmand sa se califice in grupe, alaturi de celelalte 14 formatii.Sistemul de joc este acelasi ca in sezoanele anterioare, cu primele trei clasate in fiecare din cele patru grupe in grupele principale, din care primele patru vor disputa apoi faza eliminatorie, pentru calificarea la Turneul Final Four.Tragerea la sorti a turneelor preliminare va avea loc in 29 iunie, iar cea a grupelor o zi mai tarziu.Gyori Audi ETO KC (Ungaria)Buducnost (Muntenegru)HC Vardar (Macedonia)CSM Bucuresti (Romania)Larvik HK (Norvegia)Rostov-Don (Rusia)Nykobing FH (Danemarca)Metz Handball (Franta)SG BBM Bietigheim (Germania)RK Krim Mercator (Slovenia)FTC-Rail Cargo Hungaria (Ungaria)FC Midtjylland (Danemarca)Vistal Gdynia (Polonia)Brest Bretagne (Franta)Hoors HK H65 (Suedia)HC Podravka Vegeta (Croatia)Hypo Niederosterreich (Austria)Kastamonu Belediyesi (Turcia)HC Gomel (Belarus)BM Atletico Guardes (Spania)Vipers Kristiansand (Norvegia)Thuringer HC (Germania)