Preliminarii CE 2018, handbal masculin: Polonia - Romania 32-31/ Tricolorii au ratat calificarea la turneul final

Marcatorii Romaniei au fost Fenici 5 goluri, Mocanu 4, Ghionea 4, Onyejekwe 4, Grigoras 3, Racotea 3, Sadoveac 3, Sandru 2, Buzle 1, Ramba 1, Thalmaier 1, iar pentru gazde s-au remarcat Moryto 10 si Przybylski 8 reusite.In urma rezultatului, Romania ramane doar cu 4 puncte acumulate in primele doua partide ale grupei, cu Belarus si Polonia, incheie pe locul 3 si rateaza calificarea la turneul final, avand o linie de clasament inferioara altor echipe de pe aceeasi pozitie in alte grupe.Rezultatele complete ale tricolorilor antrenati de Xavi Pascual in grupa a 2-a preliminara sunt: 26-23 si 22-32 cu Belarus, 28-23 si 31-32 cu Polonia, 22-23 si 22-27 cu Serbia.Din grupa a 2-a s-au calificat la turneul final al CE 2018 Belarus si Serbia, ambele cu cate 7 puncte, care joaca ultimul meci, tot duminica, pentru clasarea pe locurile 1-2. Polonia a incheiat cu 4 puncte, pe locul 4.Primele doua echipe clasate in fiecare din cele sapte grupe preliminare si o echipa de pe locul trei cu cea mai buna linie de clasament din toate grupele se vor califica la turneul final al CE din 2018, gazduit de Croatia.Romania s-a calificat in grupele preliminare dupa ce a castigat grupa din turul I cu Italia (28-22, 44-25) si Kosovo (36-24, 30-16), dupa care a eliminat Israel in play-off (30-27, 32-21).Ultima participare a nationalei masculine tricolore la un turneu final de Campionat European a fost in urma cu 21 de ani, la editia din 1996, cand a ocupat locul 9 cu antrenorii Doru Simion si Nicolae Munteanu.Urmatoarea actiune oficiala pentru nationala masculina tricolora va avea loc in toamna acestui an, cand incep grupele de calificare la Campionatul Mondial din 2019.