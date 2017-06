Romania - Belarus, scor 22-32, in penultimul meci din preliminariile CE2018 la handbal masculin

Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa, joi, la Craiova, de reprezentativa Belarusului, scor 32-22 (19-11), in penultimul meci din grupa a 2-a preliminara a Campionatului European din 2018, potrivit news.ro.



In urma acestei victorii, Belarus este calificata la turneul final, iar Romania mai are sanse doar de pe locul trei si are neaparat nevoie de victorie in meciul de duminica, dar depinde si de jocul rezultatelor din celelalte grupe.

In celalalt meci din grupa a 2-a, Serbia si Polonia au remizat, miercuri, scor 34-34. Dupa cinci etape derulate in grupa, clasamentul este urmatorul: 1. Belarus 7 puncte, 2. Serbia 7 puncte, 3. Romania 4, 4. Polonia 2.

Inaintea ultimei etape din grupa, cu meciuri programate duminica, intre Polonia - Romania si Belarus - Serbia, Polonia este iesita din cursa calificarii la turneul final.

Anterior, tricolorii antrenati de Xavi Pascual au obtinut urmatoarele rezultate: 26-23 cu Belarus, 28-23 cu Polonia, 22-23 si 22-27 cu Serbia.

Primele doua echipe clasate in fiecare din cele sapte grupe preliminare si o echipa de pe locul trei cu cea mai buna linie de clasament se vor califica la turneul final al CE din 2018, gazduit de Croatia.

Romania s-a calificat in grupele preliminare dupa ce a castigat grupa din turul I cu Italia (28-22, 44-25) si Kosovo (36-24, 30-16), dupa care a eliminat Israel in play-off (30-27, 32-21).

Ultima participare a nationalei masculine tricolore la un turneu final de Campionat European a fost in urma cu 21 de ani, la editia din 1996, cand a ocupat locul 9 cu antrenorii Doru Simion si Nicolae Munteanu.