NBA: Golden State Warriors, noua campioana a competitiei

Warrios s-a impus luni seara, in cel de-al cincilea meci al finalei, cu scorul de 129-120 pe propriul parchet, reusind sa cucereasca astfel al cincilea titlul de campioana a NBA din istoria sa si al doilea in ultimii trei ani.Kevin Durant a reusit 39 de puncte pentru invingatori, iar Stephen Curry a contribuit cu 34 puncte, 10 pase decisive si 6 recuperari. De partea cealalta, LeBron James a fost cel ami bun, cu 41 puncte, 13 recuperari, 8 pase decisive.Gruparea din Oakland si-a luat, totodata, revansa in fata formatiei Cleveland Cavaliers dupa esecul suferit in finala editiei de anul trecut a NBA (4-3 pentru "Cavaleri"). Aceasta a fost, de altfel, a treia finala consecutiva intre cele doua echipe, o premiera in istoria NBA.Golden State Warriors incheie playoff-ul editiei 2017 a NBA cu un bilant impresionant de 16 succese si o singura infrangere.Cel mai valoros jucator al finalei (MVP) a fost desemnat Kevin Durant, jucator care a sosit la Golden State inaintea acestui sezon si care a reusit o medie de 35,2 puncte in cele cinci meciuri cu Cleveland.Pentru superstarul lui Cavaliers, LeBron James, aceasta a fost a cincea finala pierduta in opt participari, palmaresul sau ramanand blocat la trei titluri (2012, 2013 si 2016).