Mats Wilander, despre Simona Halep: "Nu ai cum sa pierzi acest meci. Ostapenko i-a furat titlul din maini"

"La inceput, Halep a fost mai aprope de linia de fund a terenului si a impins-o pe Ostapenko de acolo, dar lucrurile s-au schimbat. A fost 6-4, 3-0, cu mingi sa se desprinda la 4-0. Nu stiu daca Halep s-a relaxat, dar meciul s-a schimbat de acolo. Probabil ca Halep s-a tot gandit ca a fost atat de aproape si s-a panicat. A fost din ce in cea mai tensionata. Nu ai cum sa pierzi acest meci. Ostapenko i-a furat titlul din maini Simonei Halep. Probabil ca s-a asteptat ca Ostapenko va pierde ea meciul. Nu-ti pemiti sa fii defensiva in fata lui Ostapenko, pentru ca Jelena a facut acelasi lucru in toate meciurile anterioare.Simona Halep a spus ca va munci in continuare, este mai buna acum, nu mai are acea reactie negativa, va veni si momentul ei, dar aici ar fi trebuit ea sa castige",Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, a ratat castigarea turneului de la Roland Garros, dupa ce a pierdut, sambata, cu scorul de 6-4, 4-6, 3-6, a doua finala disputata in cariera, cu Jelena Ostapenko. Leona, numarul 47 WTA, castigat primul ei trofeu ca profesionista, unul de Grand Slam, la cateva zile dupa ce a implinit 20 de ani.Ea este prima jucatoare care reuseste acest lucru dupa brazilianul Gustavo Kuerten, care se impunea in premiera la un turneu, tot la Roland Garros, in 8 iunie 1997, ziua in care se nastea Jelena Ostapeko.

Simona Halep, dupa infrangerea din finala de la Roland Garros: "E o zi dura ca nu am reusit sa castig, dar trebuie sa muncim si sa credem"

L'Equipe: Senzatia Ostapenko o invinge pe Halep si provoaca surpriza la Roland Garros