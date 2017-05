Baschet: LeBron James a devenit cel mai bun marcator din istoria play-off-ului NBA

James, in varsta de 32 ani, a depasit recordul lui Jordan (5.987 puncte), in cel de-al treilea sfert al meciului numarul 5 al finalei Conferintei de Est, impotriva formatiei Boston Celtics.Cu un minut si 35 de secunde inainte de finalul reprizei a treia, "King James" a inscris un cos de trei puncte, ajungand la un total de 29 de puncte in meciul respectiv si de 5.989 puncte in intreaga sa cariera.Tot joi, la finalul antrenamentului de dimineata, James recunoscuse ca acest record era "un obiectiv personal", respingand insa orice comparatie cu Jordan si refuzand sa relanseze eterna dezbatere legata de stabilirea celui mai bun jucator din istoria NBA.LeBron James are in palmares trei titluri de campion al NBA si patru trofee rezervate celui mai valoros jucator (MVP).Michael Jordan a cucerit, la randul sau, sase titluri NBA si cinci trofee MVP, in anii 1990, cu echipa Chicago Bulls."Air" Jordan ocupa locul al patrulea in clasamentul celor mai buni marcatori din istoria NBA, luandu-se in calcul doar meciurile din sezonul regulat, cu 32.292 puncte, in timp ce James ocupa locul 7 in acest clasament, cu 28.787 puncte.Cleveland Cavaliers, campioana en-titre, s-a calificat pentru a treia oara consecutiv in finala play-off-ului NBA, dupa ce a invins-o cu 135-102 pe Boston Celtics, scor general 4-1.In ultimul act, Cleveland Cavaliers se va confrunta cu Golden State Warriors, care a trecut de San Antonio Spurs, scor general 4-0.