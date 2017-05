Enes Kanter, baschetbalistul turc care nu a fost lasat sa intre in Romania: Ambasadorul mi-a anulat pasaportul. Politia din Romania nu a stiut sa imi spuna de ce a fost anulat pasaportul, mi-au spus sa caut raspunsurile la Ambasada Turciei

"Am trait cateva zile nebune, nu imi venea sa cred ca mi se intampla asa ceva. Ultimul meu stop inainte de Romania a fost Indonezia, iar acolo nu au fost probleme. Am trecut fara probleme de verificarile de la Frankfurt, insa dintr-o data cand am ajuns in Romania autoritatile mi-au spus ca am pasaportul anulat" -"Nu am ce sa le reprosez autoritatilor din Romania, toata lumea s-a purtat exemplar cu mine. Toti au fost de treaba, politia din Romania nu a stiut sa imi spuna de ce a fost anulat pasaportul. Mi-au spus sa caut raspunsurile la Ambasada Turciei. Am vorbit cu managerul meu si am decis sa ma intorc in SUA, era mult prea periculos sa incerc sa ma intorc in Turcia. In tara mea se intampla abuzuri mari, exista riscul sa fiu arestat. In Turcia sunt in puscarii oameni nevinovati: copii, femei gravide, este tara cu cei mai multi jurnalisti intemnitati" -"Erdogan vrea sa fie , el conduce totul, face totul, tara este la picioarele sale. Vrea sa le spele oamenilor creierul. Impusca tot ce vrea si unde vrea. Nu pot sa fiu de acord cu asa ceva.Nu mai exista libertate in Turcia. Sunt de parte tuturor celor nevinovati. Am mai fost in Romania si nu a fost nicio problema. Imi doresc sa ma intorc, este o tara frumoasa, cu oameni primitori.Voi incerca sa mai vizitez Romania si vreau sa imi iau si din coechipieri, sa le arat ce tara frumoasa aveti. Pe aeroport, autoritatile m-au ajutat inclusiv sa imi gasesc avion spre SUA" -"Osman Koray Ertas (n.r. ambasadorul Turciei in Romania) este cel care mi-a anulat pasaportul. Totul a fost facut la nivel politic, dupa ce mi-am exprimat indignarea fata de ceea ce se intampla in Turcia" - In SUA ma simt in siguranta . Toata lumea a muncit pentru ca eu sa pot sa stau in SUA (autoritati, repezentantii celor de la Oklahoma City Thunder, oficiali din NBA). In Turcia nu exista democratie, nu am cu cine sa vorbesc. Erdogan nu reprezinta poporul turc. Fanii din Romania mi-au scris (n.r. pe retelele de socializare) si mi-au spus ca sunt alaturi de mine. Le multumesc si le promit ca intr-o zi voi reveni in Romania" -"Nu incetati sa visati, nu va opriti. Visati cat mai sus, tintiti cat mai sus. Munciti mult pentru visele voastre, nu cedati niciodata" -Enes Kanter, jucatorul din NBA sosit in Romania pentru o serie de activitati sociale si sportive, a fost blocat pe Aeroportul Otopeni mai multe ore si nu a fost lasat sa intre in tara pe motiv de anulare a pasaportului de catre autoritatile turce. Acestea sustin, inca de anul trecut, ca acesta are legaturi cu clericul Fethullah Gullen, acuzat de Ankara ca ar fi in spatele puciului esuat de anul trecut. Dupa acuzatiile la adresa sa ale regimului Erdogan, Kanter a fost renegat de propriul tata si a primit amenintari cu moartea pe Twitter.