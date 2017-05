VIDEO ​Baschet (m): Fenerbahce Istanbul a castigat in premiera Euroliga

Sustinuta frenetic de spectatorii aflati in tribunele arenei Sinan Erdem din Istanbul, jucatorii lui Fener nu le-au lasat nicio sansa rivalilor de la Olympiakos, tripla laureata a competitiei (1997, 2012, 2013).Grecii reusisera sa elimine in semifinalele turneului Final Four de la Istanbul formatia rusa TSKA Moscova, detinatoarea trofeului, care spera sa cucereasca anul acesta al 8-lea sau titlu. In cealalta semifinala, Fenerbahce Istanbul a trecut de echipa spaniola Real Madrid.Pivotul american al lui Fenerbahce, Ekpe Udoh, a fost ales cel mai bun jucator (MVP) al finalei Euroligii, dupa ce a contribuit cu 10 puncte, 9 recuperari si 4 assist-uri la victoria echipei sale.In meciul pentru locul 3, TSKA Moscova a invins-o pe Real Madrid cu 94-70.Fenerbahce a disputat si anul trecut finala Euroligii masculine de baschet, fiind invinsa dupa prelungiri de TSKA Moscova (96-106).