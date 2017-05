Hochei (m): Suedia, noua campioana mondiala - A trecut dramatic in finala de Canada

La finalul timpului regulamentar si al prelungirilor, scorul a fost egal. Suedezii au deschis scorul in repriza secunda, prin Victor Hedman, insa canadienii au reusit sa restabileasca egalitatea in cel de-al treilea sfert, prin Ryan O'Reilly, in situatie de "power play" (superioritate numerica).Hocheistii scandinavi au cucerit, cu aceasta ocazie, al zecea titlu mondial din istoria lor, ultimul dintre ele fiind obtinut in 2013. Canada a ratat, in schimb, sansa de a deveni campioana mondiala pentru al treilea an consecutiv si pentru a 27-a oara in istoria sa.Suedia, una dintre marile natiuni ale hocheiului, care isi "exporta" sistematic talentele in Liga profesionista nord-americana, a mizat in aceasta finala pe 19 jucatori care activeaza in NHL, din cei 22 pe care i-a avut in lot, printre acestia figurand tanarul star William Nylander (21 ani), jucatorul echipei Toronto Maple Leafs, si experimentatul portar Henrik Lundqvist, in varsta de 35 ani, de la formatia New York Rangers.In meciul pentru locul al treilea, desfasurat tot la Koln, Rusia a dispus cu 5-3 de Finlanda.