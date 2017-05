Steaua Bucuresti, campioana nationala la polo pentru a 14-a oara

Scorul pe reprize al partidei de duminica a fost 3-4, 0-2, 1-0, 1-0.In primele doua meciuri ale finalei, Steaua a castigat pe teren propriu cu 9-3 (2-0, 3-2, 3-0, 1-1) si 10-7 (5-4, 4-0, 0-1, 1-2), iar sambata, la Oradea, CSM s-a impus cu 9-5 (3-2, 2-0, 2-1, 2-2), astfel ca scorul general este de 3-1 in favoarea echipei din Capitala, care a castigat titlul national.In 2016 a avut loc aceeasi finala, titlul fiind cucerit tot de Steaua Bucuresti, care are acum 14 astfel de trofee in palmares, in timp ce formatia CSM Digi Oradea are noua.Primul trofeu castigat de Steaua Bucuresti in acest sezon este Cupa Romaniei, in finala duelandu-se tot cu CSM Digi Oradea.In finala Superligii Nationale pentru medaliile de bronz joaca Dinamo Bucuresti si Sportul Studentesc Corona, scor 2-1 la general (9-8, 10-12, 12-6), duminica fiind programat meciul 4.