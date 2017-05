Handbal feminin: CSM Bucuresti a castigat Cupa Romaniei

CSM Bucuresti castiga trofeul pentru al doilea an la rand si reuseste al doilea event consecutiv.Finala a fost precedata de o ceremonie prin care CSM s-a despartit de jucatoarele Cristina Varzaru (retrasa din activitate), Carmen Martin, Linnea Torstensson, Cristina Nan, Simone Boehme si de antrenorul Per Johansson. Acestia au primit buchete de flori si plachete din partea lui Andrei Luca, team managerul echipei.SCM Craiova, care va juca in sezonul viitor al cupelor europene, a reusit in aceasta stagiune cele mai bune performante din istoria clubului, locul 4 in Liga Nationala si finala Cupei Romaniei.In finala mica, CSM Bistrita a invins-o pe CSM Unirea Slobozia cu scorul de 32-31.