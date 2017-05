CSM Bucuresti a transferat-o pe Aneta Udristoiu de la Dunarea Braila

Udristoiu a fost achizitionata de CSM de la Dunarea Braila."Ma bucur enorm de mult ca anul viitor o sa fac parte din echipa CSM Bucuresti. Este un pas important in cariera mea, personal imi doresc ca anul viitor sa avem performante cat mai bune si cat mai frumoase. Sunt foarte fericita ca ma voi alatura unor jucatoare de mare valoare de la care sunt convinsa ca o sa am ce invata. Astept cu nerabdare sezonul viitor si sunt convinsa ca impreuna o sa formam o echipa de vis" -De-a lungul carierei, Aneta a castigat titlul national (in 2014) alaturi de HCM Baia Mare, Cupa Romaniei (2013, 2014 tot cu Baia Mare) si Supercupa Romaniei (2013).In actualul sezon (2016-2017), Udristoiu a castigat medaliile de argint alaturi de Dunarea Braila. Aneta este componenta a nationalei de handbal feminin a Romaniei.