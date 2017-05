Champions League, handbal (f): Gyor - Vardar 31-30/ Gyor, noua regina a Europei - Echipa lui Ambros Martin a obtinut victoria dupa prelungiri

Principalele marcatoare ale finalei au fost Gorbicz 7, Mork 6, Groot 6, pentru Gyor, respectiv Althaus 6, Lacrabere 6 reusite, pentru HC Vardar.La meci au asistat si fanii romani si muntenegreni, care au ramas in sala dupa finala mica, acestia incurajand permanent formatia HC Vardar, alaturi de suporterii macedoneni.Gyor ETO, care este antrenata de selectionerul Romaniei, Martin Ambros, a mai castigat trofeul in 2013 si 2014, aflandu-se la a sasea finala, in timp ce HC Vardar a jucat pentru prima data in ultimul act.In finala mica, disputata tot duminica, CSM Bucuresti a invins Buducnost Podgorica, cu scorul de 26-20 (13-12).Pentru Cristina Neagu a fost ultimul meci in tricoul celor de la Buducnost, ea urmand sa evolueze din sezonul viitor chiar la CSM Bucuresti, cu care a semnat un contract valabil pe doi ani.In semifinalele Turneului Final Four, gazduit de Budapesta, Buducnost a fost invinsa de Gyor, cu 26-20, iar CSM Bucuresti a pierdut cu HC Vardar, cu 33-38.In sezonul trecut, tot la Turneul Final Four, s-au disputat exact aceleasi semifinale. Atunci, Gyor a invins Buducnost, cu 21-20, iar CSM Bucuresti a castigat cu HC Vardar, cu 27-21, calificand-se in premiera in finala competitiei, pe care a si castigat-o in fata campioanei Ungariei, informeaza News.ro.