Champions League, handbal (f): CSM Bucuresti - Buducnost 26-20/ CSM a cucerit medaliile de bronz

Pentru CSM au marcat Gullden 9 goluri, Manea 3, Martin 3, Ayglon 2, Mehmedovici 2, Bradeanu 2, Niombla 2, Curea 1, Dache 1, Torstensson 1, iar de la Buducnost s-a remarcat Bulatovici, cu 5 reusite.Pentru Cristina Neagu (3 goluri) a fost ultimul meci in tricoul celor de la Buducnost, ea urmand sa evolueze din sezonul viitor chiar la CSM Bucuresti, cu care a semnat un contract valabil pe doi ani. Neagu s-a despartit in lacrimi de colegele ei de la Buducnost.Ceremonia de premiere cu medaliile de bronz a fost efectuata imediat dupa meci, una dintre personalitatile care a oficiat fiind Narcisa Lecusanu, oficial EHF.In semifinalele Turneului Final Four, gazduit de Budapesta, Buducnost a fost invinsa de Gyor, cu 26-20, iar CSM Bucuresti a pierdut cu HC Vardar, cu 33-38.Astfel, duminica, de la ora 18.45, se va disputa finala pentru castigatoarea trofeului, intre Gyor si HC Vardar.Campioana Ungariei, Gyor ETO, antrenata de selectionerul Romaniei, Ambros Martin, va juca a sasea finala din istoria sa si are doua trofee la activ, in 2013 si 2014. HCVardar va disputa prima finala de Liga Campionilor din istoria echipei.In sezonul trecut, tot la Turneul Final Four, s-au disputat exact aceleasi semifinale. Atunci, Gyor a invins Buducnost, cu 21-20, iar CSM Bucuresti a castigat cu HC Vardar, cu 27-21, calificand-se in premiera in finala competitiei, pe care a si castigat-o in fata campioanei Ungariei.CSM București: Jelena Grubisic, Paula Ungureanu, Alina Iordache - Isabelle Gullden (9 goluri), Iulia Curea (1), Elena Dache (1), Camille Ayglon Saurina (2), Bianca Bazaliu, Aurelia Brădeanu (2), Linnea Torstensson (1), Carmen Martin Berenguer (3), Oana Manea (3), Gnonsiane Niombla (2), Anastasia Lobaci, Majda Mehmedovic (2), Simone Boehme. Antrenor: Per Andre Johansson.Buducnost: Darly Zoqbi de Paula, Anastasia Babovic, Marta Batinovic - Dijana Ujkic (1), Cristina Neagu (3 goluri), Djurdjina Jaukovic (1), Matea Pletikosic (2), Vanesa Agovic, Dragana Cvijic, Neli Irman, Katarina Bulatovic (5), Ivona Pavicevic (2), Ema Ramusovic (4), Biljana Novovic (1), Kinga Achruk, Itana Grbic (1). Antrenor: Dragan Adzic.Au arbitrat austriecele Ana Vranes și Marlis Wenninger, delegat EHF a fost Janka Stasova (Slovacia), iar delegat EHF pentru arbitri Paivi Mitrunen (Finlanda).