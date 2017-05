Adversarele Romaniei la prima participare in preliminariile Campionatului Mondial de baschet din 2019

Romania va participa in preliminariile CM din 2019, gratie faptului ca va juca la Campionatul European din 2017, cu o grupa gazduita la Cluj-Napoca.Astfel, conform regulamentului, toate echipele participante la CE din 2017, intre care si Romania, vor fi angrenate in primul tur preliminar european al CM din 2019, care va include 32 de reprezentative (24 de la CE, plus opt care nu vor participa la Eurobasket si vor sustine baraj in august 2017).Duminica a avut loc tragerea la sorti a grupelor din aceasta faza, iar Romania a facut parte din urna a 6-a valorica si fost repartizata in grupa D, cu Italia, Croatia si o echipa care va veni din baraj."Sunt echipe de traditie, la acest nivel nu poti sa eviti astfel de echipe. Este onorant sa jucam pentru prima data in preliminarii de Campionat Mondial si sper sa jucam cat mai multe meciuri", a declarat dupa tragerea la sorti, pentru News.ro, antrenorul nationalei Romaniei, Marcel Tenter.La tragerea la sorti au participat legende ale baschetului mondial, reprezentand patru continente: Scottie Pippen (SUA), Andrew Gaze (Australia), Andrei Kirilenko (Rusia) si Yi Jianlian (China).Dupa disputarea meciurilor din turul I, in sistem fiecare cu fiecare in dubla mansa, primele trei clasate din grupe se vor califica in turul secund, in care vor fi 24 de echipe, care vor pastra punctajul din turul anterior. Se vor forma patru grupe si se va juca in acelasi sistem din turul I. Primele trei clasate in fiecare din aceste grupe se vor califica la turneul final al CM 2019, in total 12 echipe din Europa.La turneul final al CM 2019 vor participa 32 de echipe: 12 din Europa, 7 din Asia, 7 din America de Nord si cea de Sud, 5 din Africa, plus tara gazda, China.Meciurile din turul I preliminar european se vor disputa in noiembrie 2017, februarie 2018 si iunie 2018, iar cele din turul II in septembrie si noiembrie 2018, respectiv februarie 2019. Turneul final va avea loc intre 31 august - 15 septembrie in opt orase din China.Nationala de seniori a Romaniei nu a participat niciodata in preliminariile unui Campionat Mondial. Singura prezenta tricolora la o competitie baschetbalistica de asemenea anvergura dateaza din 1991, dar la nivel de tineret, Romania calificandu-se la turneul final al CM de la Edmonton, unde a incheiat pe locul 5.