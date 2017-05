LIVETEXT CSM Bucuresti vs Vardar Skopje (de la ora 18:45)/ Campioana Romaniei lupta pentru un loc in finala Champions League - Gyor a invins-o pe Buducnost

In prima semifinala a competitiei, Gyor ETO a trecut de Buducnost, echipa la care evolueaza Cristina Neagu, scor 26-20. Neagu a marcat 7 goluri pentru gruparea din Muntenegru.Gyor ETO, antrenata de selectionerul Romaniei, Ambros Martin, va juca a sasea finala din istoria sa si are doua trofee la activ, in 2013 si 2014. La randul sau, Buducnost a castigat Liga Campionilor in 2012 si 2015.In finala editiei de anul trecut, CSM Bucuresti s-a impus chiar in fata formatiei Gyor ETO, dupa prelungiri si aruncari de la 7 metri, cu scorul de 29-26 (13-12, 22-22, 25-25).2016, Semifinale Final Four: CSM - Vardar 27-212016, Grupa Principala: CSM - Vardar 25-302016, Grupa Principala: Vardar - CSM 22-21In Grupa Principala a competitiei, campioana Romaniei a pierdut de patru ori: cu Midtjylland (scor 21-24), cu Larvik (scor 33-35) si de doua ori contra lui Gyor (scor 24-27 si 25-33).CSM se afla pentru a doua oara consecutiv in Final Four-ul Ligii Campionilor. In sferturi, echipa pregatita de Per Johansson a invins-o pe Ferencvaros, scor 30-25 si 27-26.3 titluri de campioana (2015, 2016, 2017), o Cupa a Romaniei (2016), o Supercupa a Romaniei (2016), castigatoarea Champions League (2016).Camille Ayglon Saurina (Franta), Bianca Bazaliu, Simone Bohme (Danemarca), Aurelia Bradeanu, Iulia Vasilica Curea, Elena Dache, Jelena Grubisic (Croatia), Isabelle Gullden (Suedia), Alina Iordache, Line Anna Ryborg Jorgensen (Danemarca), Anastasiya Lobach (Belarus), Oana Andreea Manea, Berenguer Carmen Dolores Martin(Spania), Majda Mehmedovic (Muntenegru), Maria Cristina Nan, Elena Magdalena Nicula, Gnonsiane Niombla (Franta), Linnea Torstensson (Suedia), Paula Claudia Ungureanu, Cristina Georgiana Varzaru.Portar: Paula Ungureanu (Romania)Extrema stanga: Majda Mehmedovici (Muntenegru)Inter stanga: Linnea Torstennson (Suedia)Centru: Isabelle Gullden (Suedia)Pivot: Oana Manea (Romania)Inter dreapta: Camille Ayglon (Franta)Extrema dreapta: Carmen Martin (Spania)Per Johansson.In actuala editie a Ligii Campionilor, Vardar nu a inregistrat niciun esec pana in luna februarie, cand a fost invinsa consecutiv de Buducnost (scor 28-31) si Metz (scor 28-42). In sferturi, gruparea macedoneana a trecut de Midtjylland, insa de fiecare data cu mari emotii: 28-26 si 26-24.Vardar Skopje este singura echipa care a fost prezenta in toate cele 4 editii din Final Four, dar nu s-a calificat niciodata in finala.10 titluri in Macedonia; 11 Cupe ale Macedoniei, EHF Cup Winners Cup - locul 3 (1998-199); semifinalista in Champions League (2014, 2015, 2016).Anja Althaus (Germania), Andrea Covic (Croatia), Sanja Damnjanovic (Serbia), Camilla Herrem (Norvegia), Dziyana Ilyina(Belarus), Tatiana Khmyrova (Rusia), Andrea Klikovac (Muntenegru), Alexandra Lacrabere (Franta), Barbara Lazovic (Slovenia), Andrea Lekic (Serbia), Amandine Suzanne Monique Leynaud (Franta), Tamara Mavsar(Slovenia), Andrea Penezic (Croatia), Mayssa Raquel Pessoa De Oliveira (Brazilia), Marija Petrovic (Serbia), Jovanka Radicevic (Muntenegru), Sara Ristovska (Macedonia), Inna Suslina (Rusia).Portar: Amandine Leynaud (Franta)Extrema stanga: Jovanka Radicevic (Muntenegru)Inter stanga: Andrea Penezici (Croatia)Centru: Alexandra Lacrabere (Franta)Pivot: Anja Althaus (Germania)Inter dreapta: Suszana Lazovici (Slovenia)Extrema dreapta: Camilla Herrem (Norvegia)Raul Gonzalez.Andrea Penezic, Andrea Lekic, Jovanka Raticevic si Alexandra Lacrabere.