Baschet (m): Olympiakos Pireu, ultima echipa calificata in Final Four-ul Euroligii

Olympiakos Pireu s-a impus cu scorul general de 3-2, cel mai bun marcator al intalnirii de marti fiind Vassilis Spanoulis, cu 22 de puncte.Final Four-ul Euroligii va avea loc la Istanbul, in perioada 19-21 mai.Meciurile din semifinale sunt aceleasi ca si in 2015: Real Madrid (Spania) - Fenerbahce Istanbul (Turcia) si Olympiakos Pireu (Grecia) - TSKA Moscova (Rusia).Detinatoarea trofeului este TSKA Moscova, care a invins in finala de la Berlin, cu scorul de 101-96 dupa prelungiri, pe Fenerbahce Istanbul.