Handbal (m): Potaissa Turda, in finala Challenge Cup

In meciul tur, disputat in 22 aprilie, Potaissa Turda a pierdut in deplasare, cu scorul de 22-30 (8-12), dar cu victoria de pe teren propriu a remontat diferenta, scor general 54-53.Potaissa Turda se califica astfel in finala Challenge Cup, in care va intalni echipa portugheza Sporting CP (32-27 si 37-14 cu JMS Hurry-Up in cealalta semifinala), mansa tur fiind programata in deplasare.In sferturile de finala, Potaissa a eliminat formatia HB Dudelange (Luxemburg), cu 32-29 si 36-35.La nivel continental, Potaissa Turda a mai jucat in Cupa EHF, in sezonul 2014-2015, cand a fost eliminata in turul trei de RK Nexe.