U BT Cluj - CSM Oradea si CSU Sibiu - Steaua, in semifinalele Ligii Nationale de baschet masculin

CSU Sibiu a castigat marti, pe teren propriu, a cincea partida din seria cu BC Mures, scor 82-68 avand astfel 3-2 la general. Anterior, rezultatele disputei CSU Sibiu - BC Mures au fost 76-66, 54-75, 89-87, 62-70.CSU Sibiu se va duela in semifinale cu Steaua CSM Eximbank Bucuresti, care a eliminat BCM Pitesti in trei meciuri (84-61, 105-90, 89-72).In cealalta semifinala se intalnesc U BT Cluj, 3-0 cu SCM Craiova in sferturi (100-74, 104-78, 107-71), cu CSM Oradea, care a trecut, tot cu 3-0, de BC Timisoara (74-66, 85-81, 86-84).Semifinalele sunt programate in 1 si 3 mai, 8 si 10 mai, 13 mai, iar finalele pentru medalii in 19 si 21 mai, 26 si 28 mai, respectiv 31 mai, toate urmand a se disputa in sistemul - cel mai bun din cinci meciuri.In acest sezon nu va retrograda nicio echipa in esalonul secund, dupa retragerea in timpul competitiei a formatiilor CSM Ploiesti si BCM Baia Mare.Campioana en-titre este formatia CSM Oradea.