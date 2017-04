Barcelona, pregatita de Xavi Pascual, al 24-lea titlu in Spania - Calatanii, neinvinsi in campionat de 4 ani si 117 meciuri

Pentru Pascual, acesta este al saptelea titlu consecutiv reusit cu Barca, un record al campionatului spaniol. Precedentul record apartinea echipei Granollers, fiind stabilit in perioada 1956-1961.Barcelona este neinvinsa in campionat din 18 mai 2013. De atunci, echipa catalana a strans 117 victorii la rand.In clasamentul titlurilor castigate, Barcelona este urmata de Granollers, cu 13 succese si de Atletico Madrid, cu 11.Pentru echipa antrenata de selectionerul Romaniei urmeaza dubla cu Kiel (23 si 29 aprilie), din sferturile de finala ale Ligii Campionilor.Xavier Pascual Fuertes, nascut la 8 martie 1968, este antrenor al Barcelonei din 2009. Castigator de doua ori al Ligii Campionilor EHF, Pascual a semnat, in luna iunie 2016, un contract pe patru ani cu FR Handbal, obiectivul principal fiind calificarea nationalei masculine la JO din 2020.