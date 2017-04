Liga Campionilor, handbal (f): CSM Bucuresti vs Vardar Skopje in semifinale

Buducnost - GyorCSM Bucuresti - VardarMeciurile se vor disputa in "Papp Laszlo Sportarena" din Budapesta. Preturi bilete: 35 euro (categoria IV), 65 euro (categoria a III-a), 90 euro (categoria a II-a) si 130 de euro (categoria I).Turneul Final Four (la care vor lua parte cele mai bune patru echipe de pe Batranul Continent: Gyor, HC Vardar, Buducnost si CSM Bucuresti) se va desfasura la Budapesta, in zilele de 6 si 7 mai.Pe langa CSM (n.r. in 2016), alte doua echipe din Romania au mai cucerit trofeul de-a lungul timpului (pe acea vreme se numea Cupa Campionilor Europeni): Stiinta Bucuresti (1961) si Rapid Bucuresti (1964).In finala competitiei au mai ajuns: Universitatea Timisoara (1973), Stiinta Bacau (1986) si Oltchim Ramnicu Valcea (2010).