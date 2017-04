"Vom deschide sala cu doua ore inaintea meciului, la ora 18.00. Rugam ca venirea la sala sa se faca mult mai devreme decat de obicei. Recomandam sa fie lasate masinile acasa, pentru ca vor fi foarte multe restrictii. Recomandam sa fie lasati acasa si copiii sub opt ani, in conditiile in care stresul, zgomotul si actiunea dinaintea si din timpul jocului ar putea depasi posibilitatea lor de intelegere si rabdare. Sunt interzise bannerele cu mesaje de apartenenta la o anumita etnie sau teritoriu. Vor fi permise doar steagurile nationale si ale clubului. Asta le-am spus si celor de la consulatul maghiar din Romania. Evenimentul a fost declarat la nivelul maxim de risc, stiind faptul ca suporterii lui Ferencvaros au anumite particularitati si un istoric nu foarte placut, regasit mai ales in fotbal, mai ales in jocul echipelor nationale. Din informatiile pe care le detinem, doua treimi vin din Ungaria si o treime din Transilvania si vor face jonctiunea la Bucuresti, iar de acolo vor fi insotiti. Informatiile sunt foarte sumare, vin foarte greu din partea maghiara, dar sunt organizati la nivel de transport auto",Oficialul a precizat ca la partida de la Sala Polivalenta sunt asteptati 240 de suporteri ai echipei din Budapesta."Interesul pentru acest meci este unul mare. Din pacate, structurile actuale din Bucuresti nu ne permit decat desfasurarea acestui joc intr-o sala de 5.000 de locuri. Cererea a fost mult mai mare, peste dublu, intre 10 si 12.000. Exista destul de multe nemultumiri pentru ca nu am putut satisface toate cererile si, in numele clubului, le cer scuze celor care nu au apucat sa-si procure un bilet, in aceasta situatie fiind si angajatii clubului si jucatoarele. Si cererea jucatoarelor a fost destul de mare, dar am fost nevoiti sa ne rezumam pe un numar strict de bilete. Am vandut prin Eventim 4.102 de bilete, echipe maghiare i-au fost oferite 240, un sector intreg, zona de securitate a sectorului respectiv a ocupat 460 de locuri, nevandute. Au fost acordate 88 de invitatii, iar galeriei noastre i-au fost oferite numai 110 bilete",CSM Bucuresti intalneste, vineri, de la ora 20.00, la Sala Polivalenta, pe FTC Budapesta, in mansa tur a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. Returul va avea loc in 15 aprilie, informeaza News.ro.