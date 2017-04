​Liga Campionilor (f): Cristina Neagu si 4 jucatoare de la CSM Bucuresti candideaza pentru echipa ideala a competitiei

Intre jucatoarele nominalizate se afla si cele doua norvegience care vor juca la CSM Bucuresti din vara (alaturi de Neagu), Marit Malm Frafjord si Amanda Kurtovic.La editia de anul trecut, peste 28.000 de iubitori ai handbalului au participat la ancheta (acum ajunsa la editia a patra), forul european de specialitate (EHF) nominalizand 50 de jucatoare si antrenori, iar votul se va desfasura online intre 5 aprilie si 2 mai.Sunt reprezentate in cele 50 de nominalizari nu mai putin de 18 tari si 12 cluburi care au evoluat in acest sezon al EHF Champions League.Jurnalistii de handbal si o comisie de experti vor fi de asemenea implicati in ancheta, fiecare din cele trei sectiuni (fani, media, experti) fiind la egalitate din punct de vedere al semnificatiei votului.Echipa All-star va fi anuntata cu prilejul turneului FINAL4 de la Budapesta (6/7 mai).Amandine Leynaud (Franta/Vardar Skopje/Macedonia), Sandra Toft (Danemarca/Larvik/Norvegia), Kari Aalvik Grimsbo (Norvegia/Gyori Audi ETO KC/Ungaria), Laura Glauser (Franta/Metz Handball/Franta), Sabine Englert (Germania/FC Midtjylland/Danemarca);Manon Houette (Franta/Thuringer HC/Germania), Camilla Herrem (Norvegia/RK Vardar Skopje/Macedonia), Majda Mehmedovic (Muntenegru/CSM Bucuresti/Romania), Thea Mork (Norvegia/Larvik/Norvegia), Nadine Schatzl (Ungaria/FTC-Rail Cargo Hungaria/Ungaria);Nerea Pena (Spania/FTC-Rail Cargo Hungaria/Ungaria), Cristina Neagu (România/Buducnost Podgorica/Muntenegru), Stine Jorgensen (Danemarca/FC Midtjylland/Danemarca), Andrea Penezic (Croatia/Vardar Skopje/Macedonia), Jenny Alm (Suedia/Team Esbjerg/Danemarca);Nycke Groot (Olanda/Gyori Audi ETO KC/Ungaria), Veronica Kristiansen (Danemarca/FC Midtjylland/Danemarca), Anita Gorbicz (Ungaria/Gyori Audi ETO KC/Ungaria), Andrea Lekic (Serbia/RK Vardar Skopje/Macedonia), Isabelle Gullden (Suedia/CSM Bucuresti/România);Marit Malm Frafjord (Norvegia/Larvik/Norvegia), Yvette Broch (Olanda/Gyori Audi ETO KC/Ungaria), Danick Snelder (Olanda/FTC-Rail Cargo Hungaria/Ungaria), Sladjana Pop-Lazic (Serbia/Metz Handball/Franta), Anastasia Lobaci (Belarus/CSM Bucurelti/Romania);Nora Mork (Norvegia/Gyori Audi ETO KC/Ungaria), Laura van der Heijden (Olanda/Team Esbjerg/Danemarca), Amanda Kurtovic (Norvegia/Larvik/Norvegia), Katarina Bulatovic (Muntenegru/Buducnost Podgorica /Muntenegru), Ana Gros (Sloenia/Metz Handball/Franta);Linn-Kristin Riegelhuth Koren (Norvegia/Larvik/Norvegia), Carmen Martin (Spania/CSM Bucuresti/România), Jovanka Radicevic (Muntenegru/Vardar/Macedonia), Aneta Benko (Croatia/RK Krim Mercator Ljubljana/Slovenia), Luciano Jurswailly (Olanda/Metz Handball/Franta);Kinga Achruk (Polonia/Buducnost Podgorica/Muntenegru), Eduarda Amorim Taleska (Bazilia/Gyori Audi ETO KC/Ungaria), Beatrice Edwige (Franta/Metz Handball/Franta), Alexandra Lacrabere (Franta/Vardar Skopje/Macedonia), Sabina Jacobsen (Suedia/FC Midtjylland/Danemarca);Karina Sabirova (Rusia/Astrahanocika Astrahan/Rusia), Xenia Smits (Germania/Metz Handball/Franta), Djurdjina Jaukovic (Muntenegru/Buducnost Podgorica/Muntenegru), Blanka Biro (Ungaria/FTC-Rail Cargo Hungaria/Ungaria), Elizabeth Omoregie (Bulgaria/RK Krim Mercator Ljubljana/Slovenia).Elek Gabor (Ungaria/FTC-Rail Cargo Hungaria/Ungaria), Tor Odvar Moen (Norvegia/Larvik/Norvegia), Ambros Martin (Spania/Gyori Audi ETO KC/Ungaria), Emmanuel Mayonnade (Franta/Metz Handball/Franta), Dragan Adzic (Muntenegru/Buducnost Podgorica/Muntenegru).