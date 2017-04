​Handbal (f): Daneza Helle Thomsen va pregati CSM Bucuresti din vara lui 2017

''Sunt mandra ca unul dintre cele mai bune cluburi din Europa m-a dorit. Sunt nerabdatoare sa fiu pe banca echipei CSM Bucuresti, incepand cu sezonul urmator, si sa incep un nou capitol in Romania, sa devin parte a handbalului bucurestean si a celui romanesc'', a declarat daneza.Thomsen va continua sa pregateasca si echipa nationala a Olandei, colaborare pe care a inceput-o in 2016, reusind sa obtina medalia de argint la Campionatul European din 2016.Helle Thomsen si-a inceput cariera de antrenoare la Team Tvis Holstebro, dar primele rezultate notabile le-a obtinut cu FC Midtjylland, doua titluri de campioana a Danemarcei, Cupa Danemarcei si Cupa EHF, in perioada 2012-2016. A castigat, de asemenea, medalia de bronz cu echipa Suediei la Campionatul European din 2014.Anuntul venirii antrenoarei daneze la CSM Bucuresti vine dupa ce actualul antrenor al echipei, Aurelian Rosca, a decis sa nu mai continue din vara la CSMB.Echipa va suferi o serie de schimbari in cadrul lotului pentru sezonul viitor, urmand sa se desparta de Cristina Varzaru (se va retrage), de interul stanga suedez Linnea Torstensson si extrema dreapta spaniola Carmen Martin, care vor pleca la formatia franceza OGC Nice Côte d'Azur Handball.CSM Bucuresti le-a prelungit contractele la cinci jucatoare din lotul actual, daneza Line Jorgensen, frantuzoaicele Gnonsiane Niombla si Camille Ayglon Saurina, suedeza Isabelle Gullden si croata Jelena Grubisic, si a reusit trei achizitii remarcabile, Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015 si 2016, aflata in prezent la Buducnost Podgorica, si jucatoarele norvegiene Marit Malm Frafjord si Amanda Kurtovic, ambele de la Larvik.