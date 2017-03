Handbal (f): CSM Bucuresti a primit trofeul de campioana nationala pentru sezonul 2016-2017

CSM Bucuresti era sigura de titlu, al treilea consecutiv, inaintea partidei cu Bistrita, avand un avantaj confortabil in clasament cu cateva etape ramase de jucat pana la final.La finalul meciului, jucatoarele au fost chemate una cate una pe teren si au primit tricoul de campioane de la antrenoarea federala Nicoleta Alexandrescu si medaliile de la secretarul general al Federatiei Romane de Handbal, Mihai Bocan.Au fost premiate Jelena Grubisic, Alina Iordache, Paula Ungureanu ¬ portari, Camille Ayglon-Saurina, Bianca Bazaliu, Simone Boehme, Aurelia Bradeanu, Iulia Curea, Isabelle Gullden, Linnea Torstensson, Anastasia Lobaci, Oana Manea, Carmen Martin, Majda Mahmedovic, Cristina Nan, Gnonsiane Niombla, Cristina Varzaru, Elena Dache, precum si antrenorul principal Aurelian Rosca, secundul Adrian Vasile, antrenorul cu portarii Linus Persson, medicul Florin Oancea, kinetoterapeutul Adrian Ionescu, presedintele sectiei de handbal, Bogdan Vasiliu, team managerul Nicolae Luca, directorul general al clubului, Alin Petrache.Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a fost cel care a inmanat trofeul Oanei Manea, capitanul echipei, iar apoi s-a declansat sarbatoarea, cu confetti, sampanie si muzica (We Are The Champions).In meciul cu CSM Bistrita, prima repriza a fost destul de echilibrata, dar CSM Bucuresti a intrat la pauza cu avans de un gol, 16-15, dupa ce oaspetele au condus si la trei goluri. Dupa pauza, campioana s-a desprins si a castigat clar, cu 34-27.Pentru CSMB au marcat Lobaci 7 goluri, Niombla 4, Torstensson 4, Martin 4, Bazaliu 3, Manea 3, Mehmedovic 3, Boehme 2, Ayglon-Saurina 2, Curea 1, Dache 1.Pentru oaspete au inscris Laura Pristavita (6 goluri), Szilvia Szabo (6), Oana Chirila (5), Magdalena Paraschiv (4), Daniela Ratiu (4), Gabriela Preda (2).In clasament, pe primul loc se afla CSM Bucuresti, cu 57 puncte (20 jocuri), urmata de HC Dunarea Braila, 40 p (19 j), SCM Craiova, 35 p (19 j), HC Zalau, 35 p (18 j), etc. CSM Bistrita ocupa locul 9, cu 21 puncte (19 j).CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului Ligii Campionilor, va juca in sferturile de finala ale competitiei cu Ferencvaros Budapesta.