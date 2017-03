Handbal (f): CSM Bucuresti, campioana Romaniei pentru a treia oara consecutiv

CSM Bucuresti a obtinut al treilea titlu consecutiv, dupa cele castigate in 2015 si 2016.Formatia bucuresteana a inregistrat o singura infrangere in acest sezon, scor 27-30 cu Dunarea Braila.Miercuri, CSM Bucuresti va juca impotriva echipei CSM Bistrita, intr-un meci care va avea loc in Sala Polivalenta.Pe 7 aprilie, echipa pregatita de Aurelian Rosca o va intalni pe Ferencvaros, in mansa tur a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin.