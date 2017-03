IHF: Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2016

"Sunt coplesita de emotii. Daca in 2015 eram destul de sigura ca as putea castiga acest titlu, acum ma asteptam mai putin. Aveam sperantele mele, din moment ce am fost nominalizata, dar anul acesta chiar sunt coplesita. Cred ca sunt singura jucatoare din istoria handbalului care a castigat de 3 ori trofeul acesta. As vrea sa multumesc tuturor celor care m-au votat, celor care au incredere in ceea ce fac pe teren. Cu echipa nu am avut cele mai bune performante, au fost apreciate mai mult rezultatele individuale. In plus, dintre toate jucatoarele nominalizate am avut cele mai putine meciuri jucate. Sunt mandra si foarte fericita" -In varsta de 28 de ani, Neagu a luptat pentru premiul de cea mai buna jucatoare cu Isabelle Gullden (Suedia), Nora Mork (Norvegia), Cornelia Nycke Groot (Olanda) si Kari Grimsbo (Norvegia).Neagu a obtinut 37,14% din voturi, urmatoarea clasata fiind sportiva norvegiana Nora Mork (20,86%). Nycke Groot s-a clasat pe pozitia a treia. Locul patru i-a revenit jucatoarei suedeze a echipei CSM Bucuresti, Isabelle Gullden, castigatoare cu formatia romana a Ligii Campionilor in 2016, iar a cincea s-a clasat Kari Grimsbo, din Norvegia.In 2016, Cristina Neagu a ajuns cu Buducnost la turneul Final Four al Ligii Campionilor si a participat cu nationala Romaniei la JO 2016 si la EURO 2016 (locul 5). Romanca a fost a treia marcatoare in sezonul trecut al Ligii Campionilor, la JO 2016 si la EURO 2016.Cristina Neagu va fi, din sezonul viitor, jucatoarea echipei CSM Bucuresti, campioana en-titre a Europei la handbal feminin. Cristina evolueaza din 2014 la ZRK Buducnost (Muntenegru), formatie alaturi de care a castigat Liga Campionilor EHF si titlul de cea mai buna marcatoare in 2015.La masculin, handbalistul anului a fost ales francezul Nikola Karabatic (Paris Saint-Germain), de asemenea pentru a treia oara (dupa 2007 si 2014).Karabatic a fost urmat in clasament de Andreas Wolff (Germania) si Mikkel Hansen (Danemarca).In ierarhia antrenorilor au triumfat francezul Didier Dinart, tehnicianul nationalei masculine a Frantei, si islandezul Thorir Hergeirsson, antrenorul reprezentativei feminine a Norvegiei.Superlativele anului 2016 au fost stabilite in urma votului jurnalistilor, specialistilor si fanilor, pe site-ul oficial al federatiei internationale, www.ihf.info.