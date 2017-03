Rugby: Marius Tincu, antrenorul pachetului de inaintare al Romaniei  - "In meciul cu Georgia este vorba de sacrificiu. Va fi o adevarata finala"

"Sper sa fie o motivatie in plus pentru ca nu am mai reusit sa ii batem in ultimii ani. Toata lumea vorbeste ca ei sunt peste noi din toate punctele de vedere, va fi un meci foarte disputat, o adevarata finala a competitiei","Nu stiu, nu trebuie sa vorbim de ce a fost in toamna, ci de ce a fost in aceasta competitie. Nu putem trai din amintiri. Ne-am comportat bine in afara de pasul gresit in Germania, dar lumea trebuie sa inteleaga ca ne e foarte greu pentru ca in Romania nu e competitie in aceasta perioada a iernii, ne lipsesc meciurile, cei care joaca in Franta au meci weekend de weekend. Cand incepem aceasta competitie nu este o omogenitate si e nevoie de timp sa ne adaptam si probabil de aceea a fost si pasul gresit cu Germania. Nu este o scuza, insa. Sper sa ne comportam bine cu Georgia, ca publicul sa vina, sa aprecieze munca pe care o depunem pe teren si sa fie alaturi de noi la meci""Da, incerc sa le transmit ceea ce am facut eu si cum m-am motivat pentru meciurile cu Georgia. In meciul acesta este vorba de sacrificiu, fiecare trebuie sa inteleaga ca trebuie sa isi puna corpul la bataie, altfel nu o sa -i putem bate. Ei asta vor face, asta e jocul lor, sunt foarte puternici si daca nu o sa batem cu ei de la egal la egal din punct de vedere al fizice, o sa fim dezamagiti. Sper ca baietii sa inteleaga mesajul si sa se comporte bine duminica.Sper ca stadionul sa fie plin, ar fi o motivatie mare pentru baieti pentru ca de cate ori ne deplasam in Georgia jucam cu public. Ii invit pe toti sa vina pentru ca nu vor fi dezamagiti",Nationala de rugby a Romaniei va intalni duminica, 19 martie, ora 15:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, Georgia. Meciul va conta pentru stabilirea campioanei anului 2017 a Rugby Europe Championship, dar si pentru Cupa "Antim Ivireanu", trofeu pus in joc intre cele doua tari.Partida dintre Romania si Georgia va fi transmisa in direct pe Dolce Sport.In ierarhia mondiala, Georgia este pe locul 12, Romania pe 16.Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), Alexandru Tarus (Beziers), Alexandru Gordas (CSA Steaua), Ionel Badiu (Carcassonne), Andrei Ursache (Carcassonne);Marian Capatana (Timisoara Saracens), Andrei Radoi (Timisoara Saracens), Otar Turashvili (Colomiers);Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), Johan Van Heerden (Stiinta Baia Mare), Ionut Muresan (Timisoara Saracens), Marius Antonescu (Tarbes);Viorel Lucaci (CSA Steaua), Andrei Gorcioaia (Massy), Mihai Macovei (Colomiers), Vlad Nistor (Albi), Dorin Lazar (Timisoara Saracens);Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), Florin Surugiu (CSA Steaua), Tudorel Bratu (CS Dinamo);Jody Rose (Timisoara Saracens), Florin Vlaicu (CSA Steaua);Jack Umaga (Timisoara Saracens), Florin Vladut Popa (Timisoara Saracens), Sione Fakaosilea (CSM Baia Mare);: Stephen Shennan (Timisoara Saracens), Ionut Dumitru (CSA Steaua), Madalin Lemnaru (Timisoara Saracens), Jack Cobden (CSM Bucuresti);Catalin Fercu (Timisoara Saracens).Germania - Romania 41-38Romania - Spania 13-3Rusia - Romania 10-30Belgia - Romania 17-33Romania - Georgia/ 19 martie* Captura Soccerstand.com"Stejarii" se pot califica la Cupa Mondiala din Japonia din 2019 in urma rezultatelor pe care le vor obtine in sezonul 2016-2018, cumulat, astfel: daca ocupa primul loc in Rugby Europe Championship 2016/2018, daca se claseaza pe locul 2, dupa Georgia, calificata deja direct, de la Cupa Mondiala din Anglia, sau daca se claseaza dupa echipa calificata direct si se impun in barajul cu ocupanta locului 3 in Pacific Tri-Nations (Fiji, Samoa si Tonga).