Indian Wells - Duelul mult asteptat va avea loc in optimi: Roger Federer vs Rafael Nadal

Marti seara, Nadal a avut parte de inca un meci spectaculos impotriva prietenului Fernando Verdasco, fostul lider mondial castigand in doua seturi, scor 6-3, 7-5. A fost cea de-a 16-a victorie a lui Rafa in fata lui Nando.Cu Nadal asteptandu-l in sferturi, Federer nu putea strica bucuria impatimitilor de tenis de a vedea inca un "Fedal". Elvetianul nu a avut un meci usor impotriva lui Steve Johnson, americanul cedand doar in tie-break: 7-6(3), 7-6(4).Tragerea la sorti incredibila de pe partea inferioara de tablou de la Indian Wells ne va oferi finala de la Australian Open inca din optimile competitiei californiene. Va fi disputa cu numarul 36 dintre cei doi jucatori care au scris istorie in tenisul ultimilor 20 de ani...Invingatorul acestei partide de cinci stele poate avea ocazia de a da peste Novak Djokovic in sferturi.2-Novak Djokovic - 31-Juan Martin Del Potro 7-5 4-6 6-1Malek Jaziri - Taylor Fritz 6-4 3-6 6-35-Rafa Nadal - 26-Fernando Verdasco 6-3 7-5Donald Young - 14-Lucas Pouille 6-4 1-6 6-34-Kei Nishikori - 25-Gilles Muller 6-2 6-217-Jack Sock - 12-Grigor Dimitrov 3-6 6-3 7-6(7)9-Roger Federer - 24-Steve Johnson 7-6(3) 7-6(4)15-Nick Kyrgios - 18-Alexander Zverev 6-3 6-4(Q) Dusan Lakovic - (21) Pablo Carreno Busta(11) David Goffin - (27) Pablo Cuevas(3) Stanislas Wawrinka - (LL) Yoshihito Nishioka(10) Gael Monfils - (8) Dominic ThiemMalek Jaziri - (17) Jack SockDonald Young - (4) Kei Nishikori(5) Rafael Nadal - (8) Roger Federer(15) Nick Kyrgios - (2) Novak Djokovic.